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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مقتل 2 من قيادات الحوثي بقصف للجيش في قعطبة (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
قتل قياديان ميدانيان لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، في محافظة ضالع، جنوبي البلاد.
واستهدفت قوات الجيش، اليوم، أحد مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في منطقة “حبيل العبدي” بجبهة باب غلق، غربي مدينة قعطبة.
ووفق مصادر عسكرية، أسفر الاستهداف عن مصرع القياديين في المليشيا الحوثية، المدعو رضوان غلاب، والمدعو محمد الشبيبي
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