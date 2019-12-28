- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي متجدد على بلدة الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ويأتي هذا في إطار خروقاتها اليومية.
وقالت مصادر ميدانية أن المليشيات قصفت الأطراف الجنوبية من منطقة الجاح بقذائف مدفعية الهاوزر قذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.
وذكرت المصادر أن المليشيات أقدمت على استهداف البلدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومنها سلاح نوع م.ط عيار 23، والأسلحة عيار 14.5 ، والأسلحة عيار 12.7 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والقناصة.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية على مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، ضاربة بالهدنة الأممية والاتفاقيات الدولية عرض الحائط في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق حيال تصعيد المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي متجدد على بلدة الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.