المشتركة تصد هجوما حوثيا عنيفا على حيس جنوب محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مساء الجمعة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً من اتجاهات عدة على مواقع القوات المشتركة في أطراف منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس.

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وقالت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر المليشيات استمرت لأكثر من ساعة واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر، أن أبطال القوات المشتركة تصدوا للهجوم بكل بسالة وحزم، وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقط خلاله قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي ذات السياق ذكرت المصادر أن القوات المشتركة تصدت لهجوم آخر شنته المليشيات على مواقع القوات شمال شرق حيس ، وخاضت معها اشتباكات عنيفة ، وتمكنت من دحر مسلحو الحوثي وأجبرتهم على الفرار والتقهقر يجرون ورائهم أذيال الهزيمة عقب تلقيهم خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي في مثلث العدين، على متن آليات وأطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ، وتتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة