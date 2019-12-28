حضرموت.. تدشين الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 شهدت محافظة حضرموت، الجمعة، تدشين الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمدينة المكلا.

وتعتزم الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال إجراء 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من مختلف المحافظات.

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