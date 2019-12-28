عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تتراجع أمام القوات الجنوبية على جبهة ثرة

السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

أحبطت القوات المسلحة الجنوبية، هجوما لمليشيا الحوثي، مساء الجمعة، في جبهة ثرة بأبين، هو الأعنف منذ أشهر.



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ونجح أبطال القوات الجنوبية في جبهة ثرة، في التصدي لهجوم كبير شنته مليشيات الحوثي على المواقع الأمامية والمتوسطة في الجبهة.

وحشدت قوات مليشيا الحوثي، في الهجوم الذي شنته من عدة محاور، بحسب مصادر، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بينها راجمات صوايخ ودبابات ومدفعية بي 10، ومدفعية الهاون.

وشنت مدفعية القوات الجنوبية، ضربات قوية بقذائف الهاون، كبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية، أجبرتها على التراجع.