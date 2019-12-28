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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلبهم يمنيون وإثيوبيون.. السعودية تضبط 80 ألف متسلل إلى حدودها في عامين السبت 28 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 علنت المملكة العربية السعودية، ارتفاع عدد المقبوض عليهم خلال الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت قبل عامين، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقالت في بيان، الجمعة، إن عدد المقبوض عليهم خلال محاولات التسلل إلى حدود المملكة وصل إلى 80 ألف و300 متسلل، مشيرة إلى أن 42% من المقبوض عليهم يحملون الجنسية اليمنية و55% من المتسللين إثيوبيين.

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