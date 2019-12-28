شكرا لقرائتكم خبر عن في العاصمة المؤقته عدن ...شاب يتحرش بفتاة عدنية ويعتدي بالضرب على اقاربها ويستعين بالشرطة لاعتقالهم"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام شاب يوم امس الاول بالتحرش بفتاة عدنية(بالصف التاسع) ببلوك 23 بمدينة المنصورة وقام شقيقها وابن عمه بضرب المتحرش الذي يملك نفوذ بادارة امن عدن(كونه من قرية قيادات امنية)حيث اقدم بمساعدة قوة امنية على مداهمة بلوك 23 والاعتداء بالضرب المبرح على شقيق الفتاة وابن عمها واعتقالهم دون اي مبرر.

وقال مصدر مقرب من الفتاة لكريتر سكاي:المتحرش من مدينة الضالع استعان بقيادات امنية من قريته حيث قاموا بالاعتداء على شقيق الفتاة وابن عمها وتم ايداعهم السجن.

جديد "الخليج 365"

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كريتر سكاي تواصل مع مصدر بالبحث الجنائي حول الحادثة حيث قال: قام شابين مقربين من فتاة بالاعتداء على مواطن تحت مبرر التحرش لشقيقة احدهم وهو مانفاه المواطن الذي تعرض للاعتداء.

وتابع قائلا ان المواطن قدم بلاغ عن تعرضه بالاعتداء من قبل مجموعة من الشباب على خلفية تهمة كيدية حد قوله وهو ما استدعى الشرطة على التحرك نحو القبض على شقيق الفتاة وابن عمها وايداعهما السجن.

ولفت ان المواطن يشكوا عن تعرضه للاعتداء من قبل ستة شباب مقربين من الفتاة وهو مانفي من قبل عائلة الفتاة انهم قاموا بالاعتداء عليه من قبل شقيقها وابن عمها على خلفية تحرشه بشقيقته.

وتشكي الاسر العدنية من الاضطهاد من قبل قوات الامن الذين يقفون مع ابناء قراهم ضد ابناء المدينة التي ملزمون بحماية مواطنيها كونهم يحملون اسم امنها.