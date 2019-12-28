شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. هيثم زكي متهم بجريمة قتل قبل وفاته!...لن تصدق من هو الضحية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من مرور فترة لا بأس بها على وفاة الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، فإنه بين الحين والآخر تتوضح تفاصيل جديدة عن حياته لم تكن معروضة على الملأ.

الجديد اليوم موقف تعرض له الراحل اضطره للاختفاء مدة عام كامل، بحسب ما روته فنانة مصرية شهيرة.

جديد "الخليج 365"

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في التفاصيل، وفي تصريح للفنانة عفاف شعيب، نقله عنها إعلامي مصري، كشفت فيه أن الراحل هيثم أحمد زكي اضطر للاختفاء عاما كاملا أثناء فترة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن اتهم بجريمة قتل، إثر سرقة مسدسه.

"مسدس مسروق"

وأوضحت شعيب، أن الراحل كان يملك مسدساً ورثه عن والده الفنان الراحل أحمد زكي، سُرِق منه في فترة ثورة يناير، ونفذت به جريمة قتل في صعيد مصر.

إثر الحادثة، رفعت قضية ضد هيثم أحمد زكي، وهو ما اضطره للبقاء متخفياً حتى يتم القبض على الجاني الحقيقي.

وأضافت عفاف أنه تم بالفعل القبض على القاتل الحقيقي، كما تمت تبرئة هيثم أحمد زكي من تهمة القتل، وعاد للظهور مجدداً على الساحة الفنية.

يذكر أن هيثم أحمد زكي كان توفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن 35 عاماً، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها فترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.