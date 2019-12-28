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عدن - ياسمين التهامي - "صورة " تسريب صورة محرجه لفنانه سعودية مع شاب في الساحل

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعتها وخبير مظهر المشاهير كريستيان كاشا. وأرفقت “أسيل” مع الصورة رسالة إليه قالت فيها : “في وقت الحاجة أول من ألاقيه. تفهمني من غير ما اتكلم وأنت الصديق اللي بكل عمل أحسه فخور فيني من قلبه. كل عام وأنت أكبر قلب وبخير وسعادة ونجاح دائماً”. ليرد عليها بجملة واحدة قال فيها : “آه، صديقتي الجميلة أحبك”. جديد اب برس : Advertisements وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات، حيث حققت الصورة أكثر من 57 ألف إعجاب وتساءل عدد من المتابعين عما إذا كانت العلاقة بينهما تقتصر على الصداقة وعلقوا بقولهم: “ما أعرف ليش قلبي يقول تحبون بعض إن شاء الله نسمع اخبار حلوه بالمستقبل” و”عندي احساس حيتزوجك في الحلقة الأخيرة” و”هاد خطيبك أسولة أو مجرد صديق؟”.

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