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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماورد فيه ... بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنة ... السعودية تفاجئ الجميع باعلان رسمي جديد قبل قليل الميلادية
جديد اب برس :
>أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية بياناً بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية التي تم تداول إعلانها مؤخراً عبر مواقع التواصل.
وقالت الهيئة في بيانها التي نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذي تم تداول إعلانها مؤخراً في منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان “وتؤكد الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.
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