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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة منذ اغتيال علي عبد الله صالح..الحوثويون يضيقون الخناق على والدة طارق عفاش ويحاصرونها في هذه المنطقة..شاهد ماذا فعلت هذه البطلة العفاشية الكبيرة السن

2019/12/28 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ اغتيال علي عبد الله صالح..الحوثويون يضيقون الخناق على والدة طارق عفاش ويحاصرونها في هذه المنطقة..شاهد ماذا فعلت هذه البطلة العفاشية الكبيرة السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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