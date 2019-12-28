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صنعاء - ياسمين الخيامي - 3 مغتربين يمنيين يشوهون سمعة اليمنيين في السعودية ويشعرونهم بالخزي والعار بعد اقدامهم على عمل مشين وفاضح ومحرم شرعا...وشرطة الرياض تفضح فعلتهم النكراء

2019/12/28 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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