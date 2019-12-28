شكرا لمتابعة خبر عن مغترب يمني يقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة اثيوبية بجوار مسجد في الرياض..وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة التي صعقت كل أفراد الدورية الامنية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة اثيوبية بجوار مسجد في الرياض..وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة التي صعقت كل أفراد الدورية الامنية (فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يمني يقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة اثيوبية بجوار مسجد في الرياض..وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة التي صعقت كل أفراد الدورية الامنية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.