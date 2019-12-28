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إجرام مليشيا الحوثي يدفع أهالي حي منظر للنزوح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجرام مليشيا الحوثي يدفع أهالي حي منظر للنزوح

السبت 28 ديسمبر 2019

إجرام مليشيا الحوثي يدفع أهالي حي منظر للنزوح

متابعات_الخليج 365

موجة نزوح يشهدها حي منظر، التابع لمديرية الحَوَك، في محافظة الحديدة، هرباً من قصف واستهداف مليشيات الحوثي لمنازلهم منذ بداية الهدنة الأممية.

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وأجبرت الاعتداءات الحوثية أهالي حي منظر على ترك منازلهم بعد قصفها وتدميرها من قبل مليشيات الحوثي بقذائفها المدفعية، في سبيل النجاة بأرواحهم.

 

مشاعر الخوف والرعب ومشاهد الدمار تلازم سكان الحي برجاله ونسائه وأطفاله، حيث يضطر الجميع إلى الهرب بعيداً عن قصف المليشيا، للحي الذي تحولت  منازله إلى حطام، ليعيش سكان الحي في حالة تشريد إجباري، بعيدا عن بطش مليشيا الحوثي وإجرامها.

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