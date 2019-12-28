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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في 12 محافظة.. أطباء بلا حدود: علاج 1.2 مليون مريض خلال 4 سنوات السبت 28 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قالت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، إنها استقبلت مليون و213 ألف و677 مريضا، منذ عام 2015.

وأوضحت في بيان، الجمعة، أن: "غرف الطوارئ التي تشغلها منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر 2019 استقبلت 1.213 مليون مريض في المرافق الصحية التي تعمل بها وتدعمها في 12 محافظة".

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