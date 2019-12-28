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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصلاح أنبوب مياه رئيسي بالعاصمة عدن صور
السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365
تلقت مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، مساء الخميس، بلاغا بكسر أنبوب مياه في ساحل أبين بخورمكسر.
وتفقد مسؤولو مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن، الأنبوب المتضرر، بهدف سرعة إصلاحه.
وشارك فريق من مؤسسة المياه في عدن، في إصلاح الأنبوب، حيث نجح في إصلاحه في ساعة متأخرة من فجر اليوم.
ويعتبر الأنبوب المتضرر من أبرز إمدادات المياه إلى المواطنين في العاصمة عدن، حيث يمتد من منطقة بير فضل إلى البرزخ.
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