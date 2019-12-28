عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المدفعية الجنوبية تدك مواقع مليشيا الحوثي في الفاخر وبتار

السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي، مساء الجمعة، تراجعها على خطوط التماس أمام القوات المسلحة الجنوبية في الضالع.



وتلقت المليشيا الحوثية، ضربات متلاحقة، من القوات الجنوبية، دفعتها إلى حالة من التقهقر والانهزامية.

وفي جبهة الفاخر، دكت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية تجمعا عسكريا للمليشيات الحوثية في حبيل العبدي.

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وأكد مصدر عملياتي، أن مدفعية القوات الجنوبية استهدفت، تجمعا للمليشيات في حبيل عبدي بعدد من القذائف بضربات محكمة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف مسلحي المليشيا.

وأضاف أن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة، وقعت بين الطرفين، بعد التمهيد المدفعي، لم تخلف اي اصابات.

وفي جبهة بتار، كشف مصدر ميداني عن اندلاع اشباكات بين وحدات من القوات الجنوبية، ومسلحي الحوثي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة استمرت لمدة 40 دقيقة.

ولفت إلى انتشار تجمعات للعدو في حبيل السماعي وفي محطة صادق سفيان، وتحركات غير مسبوقة باتجاه حبيل عبيد، مؤكدا الجاهزية العالية للقوات الجنوبية.

وتسود حالة من الهدوء الحذر جبهات الجب ومرخزة جنوب غرب قعطبة وهو نفس الموقف العسكري الذي يخيم على جبهات وينان والقهرة والزيلة في مريس شمال الضالع والشوق والفراشة والشجفاء في تورصة الأزارق غرب الضالع.