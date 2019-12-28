شكرا لمتابعة خبر عن موجة صقيع قارسة تهدد 4 محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشكيل لجنة سياسية مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي وبن دغر يرأس وفد الشرعية "تفاصيل" شاهد : جريمة مرعبة في اليمن : قتلت زوجها وقطعته وطبخت جثته ( صور لأجزاء من الجثة مقطعة+ الاسم) مأرب تقر إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السيولة وقرارات الحوثي وردنا الان : حرب شوارع ومواجهات طاحنة بين قيادات الحوثي بمختلف الأسلحة وسقوط قتلى وجرحى واستدعاء تعزيزات من عدة محافظات

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