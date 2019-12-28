شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة بحرينية ومذيع كويتي يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بقبلاتهم الساخنة .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبّل المذيع الكويتي صالح الراشد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو الذي يوضح المذيع الكويتي وهو يُهنّئ الممثلة البحرينية بعيد ميلادها، لتفاجئه بقُبلة، قائلةً له إنها تعلم أن هذا التصرّف سيثير ضجة . ---------------- شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة : • فنانة بحرينية ومذيع كويتي يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بقبلاتهم الساخنة .."فيديو" • فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الستين عام .. تناولها بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لك ! • لأول مرة في تاريخ السعودية .. إعلان ملكة جمال بالحجاب .. شاهدو من هي حورية الارض التي اذهلت الجميع .."صور" • دعوات الشعب العراقي تصيب أول مسؤول شارك في إعدام صدام حسين ..شاهد كيف كانت نهايته اليوم "صور" • طفلة سعودية رقصت في احدى حفلات الترفيه فتجمعت حولها الوحوش البشرية ..شاهد ابشع جريمة تحرش شهدتها السعودية وكيف كانت نهايتها .."فيديو" • السعودية : لأول مرة تسريب فيديو خطير للحظة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم وما حصل اثناء جنازته..شاهد Advertisements • الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور» • قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الثمانيين عام وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد • الفنانة نانسي عجرم التي سحرت العالم بجمالها وانوثتها ..شاهدو كم هو عمرها الحقيقي وكيف اصبح شكلها بعد ان غزاها الشيب .."صور" • تحذير طبي خطير وعاجل ..لا تتناول ها الطعام على الريق حتى لو كنت ستموت جوعا واياك ان تتناول هذه الفاكهة اللذيذة لأنها ستقضي عليك ! • مذيعة جديدة تظهر على قناة "الحدث" .. جمالها ابهر كل المشاهدين ولا يمكن وصفه ..(صور) --------------------------------- وردّ المذيع الكويتي صالح الراشد على الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعدما قبّلته بقوله “أنتِ مثل أختي”. PlusKuwait بلس كويت فيديو|



الفنانة زهرة عرفات "تقبل" المذيع صالح الراشد! pic.twitter.com/pRlBtTm3I5 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 9, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c24"> @PlusKuwait فيديو| الفنانة زهرة عرفات "تقبل" المذيع صالح الراشد! " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c24">

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