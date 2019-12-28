شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الستين عام .. تناولها بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لك ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعدّ ثمرة الأفوكادو من أنواع الفاكهة، وتؤكل طازجةً، وتختلف عن غيرها من الفواكة بامتلاكها طعماً غنيّاً وكريميّاً كالزبدة، يدخل الأفوكادو في تحضير السّلطات، كما يدخل في إعداد بعض الصلصات، والسندويشات، والمشروبات. بالإضافة لكونه غذاءً غنيّاً، فإنّ لثمرة الأفوكادو وزيتها استخداماتٍ أخرى في مجال صناعة الصّابون، والشامبو، والمستحضرات التّجميلية.



فوائد تناول الأفوكادو

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• فنانة بحرينية ومذيع كويتي يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بقبلاتهم الساخنة .."فيديو"

• فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الستين عام .. تناولها بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لك !

• لأول مرة في تاريخ السعودية .. إعلان ملكة جمال بالحجاب .. شاهدو من هي حورية الارض التي اذهلت الجميع .."صور"

• دعوات الشعب العراقي تصيب أول مسؤول شارك في إعدام صدام حسين ..شاهد كيف كانت نهايته اليوم "صور"

• طفلة سعودية رقصت في احدى حفلات الترفيه فتجمعت حولها الوحوش البشرية ..شاهد ابشع جريمة تحرش شهدتها السعودية وكيف كانت نهايتها .."فيديو"

Advertisements

• السعودية : لأول مرة تسريب فيديو خطير للحظة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم وما حصل اثناء جنازته..شاهد

• الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور»

• قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الثمانيين عام وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد

• الفنانة نانسي عجرم التي سحرت العالم بجمالها وانوثتها ..شاهدو كم هو عمرها الحقيقي وكيف اصبح شكلها بعد ان غزاها الشيب .."صور"

• تحذير طبي خطير وعاجل ..لا تتناول ها الطعام على الريق حتى لو كنت ستموت جوعا واياك ان تتناول هذه الفاكهة اللذيذة لأنها ستقضي عليك !

• مذيعة جديدة تظهر على قناة "الحدث" .. جمالها ابهر كل المشاهدين ولا يمكن وصفه ..(صور)

---------------------------------

إنّ لهذه الفاكهة المميزة فوائد عديدة للصحّة، وفي ما يأتي بعض منها: على الرغم من أنّ الأفوكادو يحتوي كمياتٍ مرتفعةٍ من الدهون، إلّا أنها تعدّ من الأغذية الجيّدة لصحّة القلب؛ حيث إنّ الدهون التي يحتويها من نوع الأوليك أسيد (بالإنجليزية: oleic acid)، أي الحمض الدهنيّ الأحاديّ غير المشبع، والذي يمتلك خصائص عديدة، مثل تقليل الالتهابات، بالإضافة إلى أنّ له آثاراً إيجابيةً على الجينات المرتبطة بمرض السرطان.

إنّ زيت الأفوكادو من الزيوت الصحيّة الأكثر أماناً للاستخدام في الطهي؛ حيث إن الدهون التي يحتويها لديها مقاومة جيدة للأكسدة عند تعرضها الحرارة. يزوّد الجسم بالألياف التي أثبتت فائدتها في الوقاية من العديد من الأمراض، إذ إنّ 100 غرام من الأفوكادو توفّر 27٪ من الكميّة الموصى بها يومياً (بالإنجليزية: RDA).

يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة التي تقي من العديد من الأمراض كأمراض القلب، والسرطان، كما أثبتت دراسة أنّ تناول الأفوكادو مع الوجبات النباتية يساعد على امتصاص أفضل للمغذيات التي تحتويها.

يحتوي الأفوكادو على مركبات تساعد على حماية صحّة العينين ووقايتها من الأمراض التي من الشائع أن يصاب بها كبار السن، كإعتام عدسة العين (بالإنجليزية: cataracts)، ومرض التنكس البقعي (بالإنجليزية: macular degeneration).

قد يرتبط تناول الأفوكادو بشكل دوري بالوجبات بانخفاض الوزن، إذ إن إدخاله في وجبات الطعام يجعلها أكثر صحيّة، كما ويساعد على الشعور بالشبع.