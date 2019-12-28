شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..وزارة العمل السعودية تقصم ظهر اليمنيين وتعلن رسميا سعودة هذه المهن التي يعملون فيها والعقوبة سجن وترحيل من يمارسها ( تعرف على تلك المهن ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..وزارة العمل السعودية تقصم ظهر اليمنيين وتعلن رسميا سعودة هذه المهن التي يعملون فيها والعقوبة سجن وترحيل من يمارسها ( تعرف على تلك المهن )

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