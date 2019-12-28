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صنعاء - ياسمين الخيامي - اردوغان يكشر عن انيابه ويكشف قوته الحقيقية " ويستفز دولة عظمى وتوقعات بطرد سفيرها وقطع العلاقات نهائيا مع هذه الدولة التي يكرهها كل مسلم ( تفاصيل)

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