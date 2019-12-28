عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب القصف الحوثي.. تعطل خطوط التعبئة بمطاحن البحر الأحمر

السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشف مصدر مسؤول في مطاحن البحر الأحمر عن أضرار واسعة طالت سطح صوامع الدقيق، نتيجة للقصف الحوثي.



وبحسب المصدر، خلفت القذيفة فتحة بمساحة 80 مترا في مقدمة الصومعة، و12 مترا في الخلف.

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ولفت إلى تعطل ثلاثة خطوط تعبئة بشكل نهائي، جراء القصف الحوثي، بخلاف تعطل خطوط نقل المواد، وتوقفت عملية الطحن والتعبئة والمعالجة.

وأعرب عن مخاوف لدى عمال مؤسسة مطاحن البحر الأحمر، من تكرار عمليات القصف الحوثي.

وحذر من تعرض المخزون للتلف بعد انكشاف سطح الصوامع، نتيجة تعرضها للرياح والأمطار والشمس.

وتعرضت صوامع الغلال التابعة لمطاحن البحر الأحمر، في مدينة الحديدة، الخميس الماضي، لقصف حوثي بقذيفة مدفعية استهدفت سطح الصوامع، في جريمة دأبت المليشيا عليها للمرة الرابعة، خلال العام الجاري.