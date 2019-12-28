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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك ليلية بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في حيس
السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365
خاضت القوات المشتركة، مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة، لصد هجمات شنتها مليشيا الحوثي على مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، حاولت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي تطويق مواقع القوات المشتركة في أطراف منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس.
وكشفت عن خوض القوات المشتركة اشتباكات مع عناصر المليشيات استمرت لأكثر من ساعة واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكدت المصادر، أن أبطال القوات المشتركة تصدوا للهجوم بكل بسالة وحزم، وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقط خلاله قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
بالتزامن، هاجمت مليشيا الحوثي تمركزات القوات المشتركة في مواقع القوات شمال شرق حيس، قبل أن تضطر للهرب.
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