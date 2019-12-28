شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 فنانين تطاولوا على الاسلام والشيخ الشعراوي فجاءهم من الله عقاب شديد ..شاهد ما الذي حدث لهم .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض محتوى فيديو على موقع يوتيوب ، ما قال صاحبه، أنها قصص لثلاثة فنانين تطاولوا على الإسلام والشيخ المصري المعروف، محمد متولى الشعراوي رحمه الله.

وفي بداية العرض، أورد المحتوى، سيرة مبسطة عن الشيخ الشعرواي، الذي يعد رمزا من روز الإسلام في عصرنا الحديث . وذكر صاحب المحتوى، أن الشيخ الشعرواي، شيخًا التف حوله جميع المصريين، بمختلف توجهاتهم.

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المشاهير الذي تعرض لها المحتوى، هم ، الصحفي ابراهيم عيسى، الذي كان رئيسا لتحرير الدستور المصرية.

ثانيًا: الإعلامية ريهام سعيد، المذيعة المصرية، التي تقدم برنامج صبايا الصباح.

ثالثا: أسماء شريف منير، نجلة الفنان المصري، شريف منير.

وعرض المحتوى تفاصيل مثيرة عن مصير الثلاثة المشاهير بعد أن تطاولوا على الشيخ الشعراوي.

للاطلاع عليها ، شاهد الفيديو أدناه: