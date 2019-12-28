شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طفلة سعودية رقصت في احدى حفلات الترفيه فتجمعت حولها الوحوش البشرية ..شاهد ابشع جريمة تحرش شهدتها السعودية وكيف كانت نهايتها .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لإحدى حفلات هيئة الترفيه السعودية .

ويظهر بالفيديو المتدوال طفلة ترقص على انغام الديسكو ، وحولها مجموعة من الشباب يتحرشون بها

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وفي نهاية الفيديو يظهر تدخل رجال الامن لانقاذ الطفلة وابعادها عن المتحرشين



وقد شهد الشارع السعودي جدلا واسع بسبب حفلات هيئة الترفية التي نقلت السعوديين من مجتمع محافظ إلى مجتمع منفتح وسمحت بكل ما كان ممنوع في السابق .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا تويتر ، فيديوهات وصور صادمة للتحرش اثناء الحفلات ، وتعري الفتيات ورقصهم المختلط مع الشباب ، وهو ما اثار حفيظة المجتمع السعودي .