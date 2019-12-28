شكرا لمتابعة خبر عن قيادات عسكرية رفيعة في الحزام الامني والنخبة الشبوانية تصدم كل ابناء الجنوب وتوجه طعنة غادرة لعيدروس الزبيدي وتبيع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بسعر التراب لهذه الجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادات عسكرية رفيعة في الحزام الامني والنخبة الشبوانية تصدم كل ابناء الجنوب وتوجه طعنة غادرة لعيدروس الزبيدي وتبيع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بسعر التراب لهذه الجهة

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادات عسكرية رفيعة في الحزام الامني والنخبة الشبوانية تصدم كل ابناء الجنوب وتوجه طعنة غادرة لعيدروس الزبيدي وتبيع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بسعر التراب لهذه الجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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