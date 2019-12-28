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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة نووية عظمى تتعهد لكل الجنوبيين بتحقيق حلمهم بدولة مستقلة وتتوعد السعودية او اية دولة تعارض الانفصال بسحقها ومحوها من الخارطة العالمية

2019/12/28 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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