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صنعاء - ياسمين الخيامي - مدينة سعودية تعلن رسميا الاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية..والسلطات السعودية تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1 ) بشأن الاحتفال لأول مرة في تاريخها

2019/12/28 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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