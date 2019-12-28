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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة جنسية هزت هذه الدولة الخليجية: عامل بسيط يهتك عرض ابنة صاحب المنزل في غياب أمها ( لن تصدق ماذا فعل بها واين عمل عملته )

ألقت الشرطة بإمارة دبي بدولة الإمارات القبض على مزارع (31 عامًا)، قام باستدراج ابنة مخدومه؛ البالغة من العمر 9 أعوام، إلى حديقة المنزل بعد خروج والدتها، وتحرش بها. وأفادت التحقيقات مع المجني عليها، أنها حين طلبت من المتهم كوبًا من الماء، دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو ..ضربة جديدة للإمارات، جننت عيال زايد وتحركات دولية خطيرة اربكت الاماراتيين وغيرت كل مخططاتهم العسكرية جريمة جنسية هزت هذه الدولة الخليجية: عامل بسيط يهتك عرض ابنة صاحب المنزل في غياب أمها ( لن تصدق ماذا فعل بها واين عمل عملته ) قيادات عسكرية رفيعة في الحزام الامني والنخبة الشبوانية تصدم كل ابناء الجنوب وتوجه طعنة غادرة لعيدروس الزبيدي وتبيع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بسعر التراب لهذه الجهة دولة نووية عظمى تتعهد لكل الجنوبيين بتحقيق حلمهم بدولة مستقلة وتتوعد السعودية او اية دولة تعارض الانفصال بسحقها ومحوها من الخارطة العالمية عاجل وخطير جدا..تركيا تباغت الجميع وتثير جنون الامارات وتعلن رسميا مساندة الشرعية والتدخل عسكريا ووتوعد بأنهاء الحلم الامارتي وسحق القوات الاماراتية مدينة سعودية تعلن رسميا الاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية..والسلطات السعودية تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1 ) بشأن الاحتفال لأول مرة في تاريخها

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