محافظ شبوة يعتزم تنفيذ طريق استراتيجية بطول 115 كلم

وجه محافظ شبوة محمد بن عديو بإجراء الدراسات الهندسية والفنية لمشروع شق وسفلتت طريق السليم ـ العبيلات وادي نعظة بطول 115 كيلو متر.



وتربط الطريق الجديد مديريات بيحان بالخط الدولي ـ عتق ـ العبر، والذي سيخدم تجمعت سكانية عديدة بالإضافة الى شركات النفط العاملة في مواقع متفرقة من الصحراء. بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وسيأخذ الطريق شكل القوس الهلالي الذي سيعمل على ربط مثلث مروره بخط بيحان عتق من جهة وخط العبر عتق من الجهة الأخرى.



وحث المحافظ مكتب الأشغال العامة والطرق على ضرورة الشروع في إجراء الدراسات الهندسية للمشروع واستكمالها في غضون الشهرين القادمين.



وسيتم تمويل المشروع من عائدات مبيعات نفط القطاع 5، والذي يجري العمل على قدم وساق لاستئناف تصدير الانتاج من هذا القطاع النفطي عقب استكمال مشروع خط الأنبوب الجديد لنقل إنتاج مختلف الحقول النفطية من مأرب وشبوة عبر ميناء تصدير النفط بالنشيمة والذي شارفت الأعمال فيه على الانتهاء.

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