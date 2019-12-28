[ منظمة: إصابة معتقلات في السجون الحوثية بعاهات وإعاقات جراء التعذيب الوحشي ]

قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن المعتقلات في السجون الحوثين يتعرضن لتعذيب وحشي، بشكل يفوق ما يتعرض له المعتقلون في "جوانتانامو" و "أبو غريب"، حد وصفها.



وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته مساء الخميس على صفحتها بالفيس بوك: أن المعتقلات " يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن"، مشيرة إلى أن "بعض الضحايا دخلت في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلال وامتهان الضحايا من النساء وتدمير نفسياتهن".



وقالت المنظمة إنها وثقت "عددا من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون، فضلا عن إصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسرا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليهن دون رحمة".



وبيّنت المنظمة أن المليشيا "حولت فلل وبدرومات بعض المباني في صنعاء الى سجون وحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب بالعراق وسجن جوانتانامو".



وقالت المنظمة : "ان القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذوا بما يمارسونه من إجرام وإيذاء للنساء"، بناء على شهادات لمعتقلات .



وحذرت المنظمة "من دخول هذه المشكلة فصلا جديدا ولما له من تداعيات ونتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن، خصوصا في المجتمع اليمني المحافظ".



ودعا البيان إلى "تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية".



وناشد البيان "الأمم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والجاد لإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج عن بقية المعتقلات وإغلاق تلك الأوكار ومحاكمة القائمين عليها والمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الانسانية امام محكمة الجنايات الدولية وتعويض واعادة الاعتبار للضحايا".

