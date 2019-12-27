شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية شوق محمد تدافع عن التحرش في موسم الرياض، الفتاة السعودية تعشق التحرش وتذهب ليتحرش بها ..وتنشر هذه الفيديوهات الفاضحة "شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - السعودية شوق محمد التي تعمل بمهنة ما لا مهنة له وهي ما يطلق عليها الفاشينيستا، دافعت عن التحرش الذي يحصل في موسم الرياض وخاصة ما حصل في مهرجان ميدل بيست مؤخرا من فظائع كثيرة وتحرش جنسي لم تشهده المنطقة العربية كلها

و أحدثت الفاشينيستا السعودية شوق محمد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحاديث التحرش في مهرجان ”ميدل بيست“ بالرياض، بقولها إن من يقلن إنهن تعرضن للتحرش ”قليلات أدب“ ومن تحترم نفسها تُحترم من غيرها.

وأضافت في ردها على بعض المتابعين خلال بث مباشر مؤخرا:

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”هناك بعض الفتيات يذهبن ويرغبن في أن يتحرش أحد بهن، فالمحترمة تحترم، وأنا ذهبت ولم أتعرض لأية مضايقات أو تحرش وانبسطت“

لكن ما إن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هاجمها رواد هذه المواقع، الذين دشنوا هاشتاغ بعنوان #اخرسي_شوق_محمد“، معلنين رفضهم لمثل هذه التصريحات، ومستشهدين ببعض الوقائع التي تعرضت فيها الفتيات للتحرش.

فقالت لها مغردة تحت حساب ”همسي حكاية“: ”لبسنا عباءة ونقاب وما اسلمنا من تحرش، بخلونك وانتي مفصخة“.

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