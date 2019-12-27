تدوينة ﻟ"هاني بن بريك" تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات في خطوة غير مألوفة، امتدح نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، الجمهورية اليمنية.. واصفا اياها "بانها تمتلك مقومات اقتصادية قوية ودولة كاملة".

Advertisements وقال بن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "اليمن فيه البترول وفيه الغاز وفيه البحر وفيه الزراعة ووفرة الأمطار وفيه التنوع السياحي ومقومات الاقتصاد". واضاف: "اليمن دولة كاملة مستقلة قبل 90م وقبل التاريخ والميلاد". وأثارت تصريحات بن بريك جدلا واسعا ووصل الأمر حد اتهام نشطاء جنوبيون له بالانحياز الغير مطلوب؛ حد وصفهم. فيما استغرب سياسيون جنوبيون الحملة الإعلامية ضد بن بريك لمجرد أنه اعترف باليمن وماضيه التاريخي؛ حد قولهم.

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