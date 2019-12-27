من يقف وراء التدخلات التركية في اليمن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال المدير التنفيذي لمؤسسة مراقبون الإعلامية ماجد داعري ان التدخلات التركية المتزايدة مؤخرا باليمن تأتي في إطار بحث الأتراك عن عودة نفوذهم السابق في اليمن.

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واكد الداعري في مقابلة على قناة الغد المشرق: سعي تركيا لإيجاد موطئ قدم لها على الخارطة الملاحية الدولية التي يمثلها موقع اليمن الاستراتيجي، اعتمادا على نفوذ وكلائهم الإخوان بحكومة ورئاسة الشرعية وتنفيذا لأهداف تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار دعم تركيا لحزب الإصلاح الواجهة السياسية لجماعة الإخوان لتحقيق أهدافها في دول المنطقة ومنها ليبيا وسوريا والعراق.

واعتبر ان تحركات الجبواني إلى أنقرة، تأتي في إطار تحركات الوقت الضائع للجناح القطري في حكومة الشرعية الرافض علنا لتنفيذ إتفاق الرياض باعتباره انتصارا للانتقالي وعقابا للحكومة اليمنية بسبب تضمنه الاطاحة بالوزراء المشمولين بنص الاتفاق من الحكومة ومنع وجودهم في اي تشكيلة حكومية جديدة، لتورطهم في الأحداث التي شهدتها عدن ومحافظات جنوبية الاشهر الماضية، ونظرا لمواقفهم الصريحة والمعلنة في رفض إتفاق الرياض.

وأشار إلى أن الجبواني يسعى لترتيب وضعه مع اقتراب الاطاحة الوشيكة به من الحكومة.