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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليافعي: إخوان اليمن يرحبون بالتدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
جدد الناشط السياسي ياسر اليافعي، تحذيره من خطورة إخوان اليمن على ليبيا وجميع دول المنطقة.
وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "عملت بحث على هشتاج ليبيا لمعرفة آخر المستجدات ووجدت إخوان اليمن مشاركين بقوة يرحبون بالتدخل التركي ويتمنوه في بلدهم".
وتابع: "حذرنا منذ بداية عاصفة الحزم أن أجسادهم في السعودية وقلوبهم مع تركيا".
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