اليافعي: إخوان ‎اليمن يرحبون بالتدخل التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

جدد الناشط السياسي ياسر اليافعي، تحذيره من خطورة إخوان اليمن على ليبيا وجميع دول المنطقة.

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وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "‏عملت بحث على هشتاج ليبيا لمعرفة آخر المستجدات ووجدت إخوان ‎اليمن مشاركين بقوة يرحبون بالتدخل التركي ويتمنوه في بلدهم".

وتابع: "حذرنا منذ بداية عاصفة الحزم أن أجسادهم في ‎السعودية وقلوبهم مع ‎تركيا".