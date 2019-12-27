˝بن فريد˝ ﻟ«محافظ شبوة»: حتى الكذب لم يعد يخجلكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

رد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، على تصريحات محافظ شبوة، بشأن وفاة الشهيد يسلم حبتور في سجون الإخوان.

وكتب بن فريد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "‏يقول المحافظ الذي لم يحافظ على شبوة، إن وفاة الشهيد يسلم حبتور كانت طبيعية! وأنه لم يتعرض لأي تعذيب".

وقال: "حتى الكذب لم يعد يخجلهم، لكننا نود أن نذكر المحافظ أن الشهيد سعيد باتاجرة قتل أمام العالم كله من قبل عصاباتكم ولم تقدر أن تنكر ذلك فيما حبتور قتلته ذات العصابة ولكن في كونتينر عذاب".