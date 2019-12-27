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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يصفي أثنين من عناصره في إحدى الجبهات بالجوف.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية، إن قيادي حوثي مسؤول على إحدى جبهات المليشيات في محافظة الجوف، أقدم على تصفية شقيقين من مقاتلي الجماعة، على خلفية مشادة كلامية بينهم .
وأضافت المصادر، إن القيادي الحوثي أقدم على تصفية الشقيقين "سليم عبده صالح الحامدي" و "أمين عبده صالح الحامدي" اثناء مشاركتهما في القتال في صفوف المليشيات الانقلابية في إحدى جبهات القتال بمحافظة الجوف.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب وقوع عملية التصفية تلك الى نشوب خلافات ومشادات كلامية بين الشقيقين مع القيادي الحوثي انتهت بمقتلهما.
وبحسب المصادر فقد سلمت مليشيات الحوثي امس في محافظة ذمار جثامين القتلى لأهاليهم بعد أن أخبرتهم أن نجيلهم قتلوا بنيران قوات الجيش الوطني أثناء مشاركتهم في القتال.
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