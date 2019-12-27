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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجديداً للخروقات.. الحوثي يقصف بلدة "الجاح" ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وقصفت المليشيا، الموالية لإيران، الأطراف الجنوبية من البلدة بقذائف مدفعية الهاوزر، ومدفعية B10 بشكل عنيف.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيا زامنت قصفها المدفعي بإطلاق النار من أسلحة ثقيلة ومتوسطة، منها سلاح نوع م.ط عيار 23، وأسلحة عيار 14.5، و 12.7 والأسلحة الرشاشة الخفيفة والقناصة.
ويشار إلى أن المليشيا الحوثية كثفت من خروقاتها اليومية، لهدنة أممية، في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، ضاربة بالهدنة عرض الحائط في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق حيال التصعيد الحوثي.
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