شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في مواجهات داخلية بين قيادات حوثية في دمت بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 كشفت مصادر محلية بمديرية دمت عن اندلاع مواجهات مسلحة داخلية بين قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية التابعة لمحافظة الضالع وسقوط قتلى وجرحى لأسباب غير معروفة.

وقالت مصادر ميدانية إن خلافات حدثت بين قيادات من المليشيا الانقلابية بمدينة دمت أدت الى اشتباكات سقط جراءها قتلى وجرحى من الجانبين. هذا وتشهد مدينة دمت اشتباكات متكررة بين المليشيا الانقلابية إثر خلافات تعصف بين قيادات هذه المليشيا لاختلافهم على الأموال التي يستولون عليها من التجار والمواطنين.

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