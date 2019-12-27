الدّية "رأس بقرة".. قيادي حوثي يعدم متحوثاً من ريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

أقدم قياديٌ حوثي من محافظة صنعاء، على إعدام قيادي آخر متحوث من ريمة، بدعاوى عنصرية وسلالية، ما أثار حالة من الاستغراب عن عمليات القتل التي يقدم عليها قادة سلاليون ضد آخرين لا ينتمون لسلالة الحوثي.

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وبناء على معلومات تحصلت عليها وكالة "2 ديسمبر"، فقد اقدم مشرف حوثي من بيت الجابري، من منطقة صرف بمديرية بني حشيش، يقوم بتصفية آخر متحوث يدعى حافظ حسن حيدر سعد، وهو من أبناء ريمة.

وبحسب المصادر رفضت مليشيا الكهنوت الإرهابية تسليم القاتل كونه "قنديل" فيما المقتول في نظر المليشيا مجرد "زنبيل" لا يُحكم له بشيء، سوى "رأس بقرة" حاولت المليشيا إجبار أهالي القتيل للقبول به تعويضا عن ابنهم.

وقالت المصادر إن القتيل كان يعمل سائق طقم إمداد بجبهة صرواح وجرى قتله بدافع عنصري سلالي كونه من محافظة ريمة في محاولة من الحوثيين للانتقاص من القتيل.