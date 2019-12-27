الزوجة الأولى تقتل زوجها المسن بطريقة بشعة في الحديدة وتقطع جثته.. (صورة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

قالت وسائل إعلام محلية، إن نتائج التحقيقات في مقتل رجل مسن منذ أيام بطريقة بشعة في الحديدة، كشفت عن هوية القاتل.

وبحسب المصادر، فإن زوجة المتوفي ( سليمان امعوضه) الاولى اتصلت عليه ليأتي اليها وكان في منزلها عصابة مكونة من 8 أشخاص وهي التاسعة وحينما وصل زوجها إلى المنزل باشرت مع العصابة بقتلة وتقطيعة وطبخة داخل قدر على ان تضيع رائحته من ثم تعبئته باكياس و رميه في البئر وتسليم هاتفه النقال مع دراجته النارية للعصابة مع مبلغ مالي.

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وكان مواطنون قد عثروا في مديرية باجل بالحديدة على جثة رجل مسن مقتولا بطريقة بشعة عقب أيام من اختفاءه.

وهزت الجريمة مديرية باجل في الحديدة وأثارت ذعر الأهالي وهلعهم.