شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" شاهد ماذا قال؟ ... من المسجد النبوي ... فنان العرب محمد عبده برفقة نجله خالد يدعي على تركي آل الشيخ والأخير يرد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة متداولة، امس الخميس، الفنان محمد عبده، وهو يصلي في المسجد النبوي الشريف، وبجانبه نجله خالد. وعلق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الصورة قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس: “لا يكون يدعي عليّ؟”. جديد "الخليج 365" Advertisements ويذكر أن الفنان محمد عبده قد شارك في إحياء عدد كبير من الحفلات خلال فعاليات موسم الرياض مما دعا العديد بأن يطالبوه بأخذ فترة راحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "صورة" شاهد ماذا قال؟ ... من المسجد النبوي ... فنان العرب محمد عبده برفقة نجله خالد يدعي على تركي آل الشيخ والأخير يرد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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