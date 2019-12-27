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عدن - ياسمين التهامي - الجيش يتدخل ويغلق الشوارع ... انقلاب في هذه الدولة العربية "تفاصيل"

كشفت وسائل إعلام سودانية محلية، اليوم، أن القوات المسلحة السودانية، أغلقت شارع القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، بصورة مفاجئة، بعد أنباء عن محاولة انقلاب.



وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، انتشرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بشكل مكثف فى وسط الخرطوم، وأغلقت كل الشوارع والطرق الحيوية حول العاصمة ومنها شارع النيل من اتجاه أم درمان، والبلدية مع عثمان دقنة، والجيش، والجمهورية، ونفق الجامعة.



وبعد غلق الطرق الرئيسية، تسبب ذلك في تكدس عدد كبير من السيارات بالشوراع الرئيسية، فيما أغلق جسر كبري النيل الأزرق المسار القادم من بحري إلى الخرطوم، وتغيير مسارات عدد من الطرق من بينها شارع عطبرة

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