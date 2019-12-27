شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يشعل جدلا واسعا في التويتر بسبب تغريده له يعلن فيها خوفه من شعبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - HH Sheikh Mohammed✔@HHShkMohd Advertisements · #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019 #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده..

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