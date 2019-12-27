شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شاهد ماذا قال عن التدخل التركي في ليبيا ... ظهور مفاجئ للزعيم معمر القذافي من دولة خليجية ... هل تحققت تنبؤات العراف الليبي بأنه لم يقتل؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا ⁧.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" شاهد ماذا قال عن التدخل التركي في ليبيا ... ظهور مفاجئ للزعيم معمر القذافي من دولة خليجية ... هل تحققت تنبؤات العراف الليبي بأنه لم يقتل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.