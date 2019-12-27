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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل ... منع ظهور أحمد علي في الواجهة السياسية ... لهذا السبب

كشف باحث ومحلل عسكري يمني ، عن أهم الأسباب التي إعاقة أحمد علي عبدالله صالح من العودة إلى المشهد السياسي اليمني. وقال الباحث والمحلل العسكري اليمني المعروف/ علي الذهب في تغريدة له على”تويتر” أكثر ما يعيق (الصواب: يعوق) عودة أحمد علي عبدالله صالح إلى المشهد السياسي، واستناده إلى مظلومية أبيه؛ عقوبات مجلس الأمن. جديد اب برس : Advertisements وأشار إلى أن برفع العقوبات تتولد الإرادة السياسية ولتحقيق هذه الإرادة يلزمها قوة شرعية منظمة وهي موجودة(قوات طارق) لكنها مقيدتان في قبضة الرئيس هادي. وأختتم الذهب بالقول” تصالحوا مع الرئيس هادي.

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