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عدن - ياسمين التهامي - 6 فوائد لشرب الماء صباحا ... السادسه ستصدمك كثيرا

لا بد أنك سمعت هذ النصيحة، وهي شرب الماء على الريق (على معدة فارغة) للتخلص من الوزن الزائد، ولكن المذهل أنها قد تكون صحيحة، ولكن كيف؟

الماء مكون أساسي في الجسم، إذ يشكل ما نسبته 60% من الوزن، وهو ضروري للقيام بالعديد من الوظائف، وعدم توفير احتياجات الجسم من الماء سيؤدي إلى عواقب قد تصل إلى الموت.

جديد اب برس :

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وإذا كان الشخص يستطيع البقاء من دون طعام لأيام وربما أسابيع، وذلك يعتمد على ما يحتويه جسمه من دهون، فإنه لا يستطيع البقاء من دون ماء لأكثر من بضعة أيام، لأن الماء يحمي أجسامنا من الجفاف، كما أنه ضروري للحفاظ على وظائف أجهزة الجسم المختلفة بما فيها الجهاز العصبي والعضلات.

حمل المواد المغذية في الجسم.

نقل الفضلات التي تطرح من خلاله خارج الجسم.

يشكل وسطا تذوب فيه الفيتامينات والمعادن والسكريات والأحماض الأمينية (التي تكوّن البروتينات) مما يمكّن الجسم من استخدامها في عملية الأيض وصناعة الطاقة.

يشكّل مادة زلقة تخفف الاحتكاك بين أجزاء الجسم المختلفة، وتمتص الصدمات نظرا لطبيعته السائلة.

تنظيم حرارة الجسم عبر دوره في عملية إفراز العرق بتبخره ممتصا الحرارة الفائضة في الأنسجة.

يعطي الدمَ حجمه ويحافظ على ضغطه من الهبوط.

وعندما يقل الماء ينخفض حجم الدم، وهذا يحفز جزءا من الدماغ اسمه تحت المهاد (هيبوثالاماس) ليطلق سلسلة من الإشارات تجعلنا نشعر بالعطش، مما يدفعنا لشرب الماء وتعويضه. أما إذا فشل الجسم في الحصول على الماء فتظهر عليه أعراض التعب والضعف وفقدان الشهية، ثم تتطور إلى فقدان القدرة على النوم وضعف التركيز وتسارع التنفس، ثم تنتهي بالموت.

ويوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة من الماء يوميا حتى يقوم الجسم بوظائفه الحيوية، وتقلّ مخاطر الحصى الكلوية التي يزيد من احتمالها نقص حجم البول وارتفاع تركيزه.

ولا يخرج الماء من الجسم عبر الجلد والبول فقط، وإنما من خلال الرئتين أيضا. ويجب على الإنسان أن يحافظ على كمية كافية من السوائل في جسمه حتى تعمل الأجهزة بسلاسة، لذلك يُنصح بعدم الانتظار حتى نشعر بالعطش، بل يجب شرب الماء من حين لآخر.

ولكن هل تعلم أن شرب الماء أول شيء في الصباح له العديد من الفوائد الصحية؟ فجسمك يكون يشتهي الماء عندما تستيقظ، ولذلك عليك شرب كوب من الماء، وستكون صحتك أكثر حيوية.

ويقال إن سر بشرة النساء اليابانيات -التي تبدو وكأنها مصنوعة من الخزف الخالي من العيوب- أن لدى اليابانيين هذا التقليد، وهو شرب الماء على معدة فارغة بعد الاستيقاظ كل صباح.

فوائد شرب الماء صباحا:

1- ترطيب الجسم، ففترة النوم التي تستمر من ست إلى ثماني ساعات طويلة دون أي استهلاك للمياه، ولذلك فإن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء مباشرة عند الاستيقاظ طريقة جيدة لترطيب الجسم بسرعة.

2- إيقاظ الأمعاء وتحريكها.

3- زيادة مستوى اليقظة لديك، فالجفاف يؤدي للتعب والإرهاق ويجعلك تعاني من الجفاف. من دون أن تستهلك أي شيء بعد فترة طويلة، فإن أول ما تستوعبه في الصباح يمكن أن يكون صدمة للجسم.

4- تحفيز عملية الأيض، بحيث يصبح الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية، مما يساعد على التحكم بالوزن أو إنقاصه.

5- تحسين البشرة وتألقها.

6- تخفيض الوزن.

كيف يمكن إنقاص الوزن؟

1- زيادة معدل الأيض، مما يجعل الجسم يحرق عددا أكبر من السعرات الحرارية.

2- وفقا لدراسة طبية أميركية نشرت عام 2016، فإن شرب المزيد من المياه يوميًا يجعل الأشخاص يسيطرون على أوزانهم، ويحدّ من امتصاص الجسم جرعات زائدة من السكريات والصوديوم والدهون المشبعة التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون بجامعة إلينوي الأميركية أن شرب المزيد من الماء يوميًا يقلل نسب السكر والكولسترول بالدم، حسب نتائج دراستهم المنشورة بمجلة "التغذية البشرية".

ووجد هؤلاء الباحثون أن تناول ثلاثة أكواب من الماء يوميًا خفّض استهلاك الطاقة الكلي لدى المشاركين بالدراسة بمقدار 205 سعرات حرارية يوميًا، كما خفض نسب امتصاص الجسم للصوديوم والدهون المشبعة.

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3- يشير موقع "ميديكل نيوز توداي" إلى أن شرب الماء يزيد من حرق السعرات الحرارية بالجسم، مضيفاً أن الماء يساعد أيضاً في تثبيط الشهية والسيطرة على الجوع. فشرب كوب من الماء قبل تناول الأكل يمكن أن يساعد في الحد من أكل الوجبات الخفيفة وغير الضرورية.

4- وفقا لموقع مجلة "فوكوس" الألمانية فإن شرب كأس ماء كبير مباشرة بعض الاستيقاظ من النوم له تأثير إيجابي على الصحة، لأن شرب الماء على معدة فارغة يُحسن عمليات تجديد الخلايا والتطهير التي يقوم بها الجسم تلقائياً كل ليلة، ويقوي من فعالية الكبد.

كيف تستهلك الماء؟

1- يمكنك شرب ثلاثة أكواب من الماء فور استيقاظك وقبل تناول طعام الإفطار.

2- يقول البعض إن شرب كوبين من الماء قبل ثلاثين دقيقة من وجباتك ثلاث مرات في اليوم لمدة 12 أسبوعًا قد يساعد في خسارة ما يصل إلى كيلوغرامين من وزن الجسم.

3- يُعد شرب الماء من العادات الصباحية الشائعة في عدة بلدان، ففي اليابان مثلاً وضعت الجمعية الطبية اليابانية عدة قواعد لشرب الماء على معدة فارغة. ومن بين أبرزها شرب ما يقارب نصف لتر من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، حيث يُفضل البدء بكأس صغير من الماء وزيادة الكمية تدريجياً. علاوة على ذلك، الانتظار حوالي 45 دقيقة ثم تناول وجبة الإفطار بعد ذلك، حسب ما أورد موقع "فوكوس" الألماني.

المصدر : وكالة الأناضول