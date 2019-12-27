"فيديو" يحذر بكل صراحة من مشائخ ومسؤولين كبار! ... خطبة نارية مزلزلة تهز المملكة عن الانحلال في السعودية لـ إمام الحرم النبوي

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عدن - ياسمين التهامي - لا تجاهروا بالمعاصي..

ولا تستحلو ما حرم الله تعالى..

ولا تغتروا بالنعماء والرخاء ..

ولا تستعينوا بالخطايا على العطايا .. أقصر خطبة في #المسجد_النبوي #يوم_الجمعه

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