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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقطع جميع التكهنات ... الكشف رسمياً عن السر الخفي لعدم كشف اسماء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية خاشقجي

كشفت النيابة العامة ، سبب عدم إعلان أو كشف الأسماء المحكوم عليها في قضية قتل املواطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بأسطنبول . وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً ، أوضح معالي وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك . جديد اب برس : Advertisements وكانت المحكمة الجزائية بالرياض قد أصدرت أحكامًا ابتدائية بحق أحد عشر من المدعى عليهم ، ومن بينهم الحكم بقتل خمسة من المدعى عليهم قصاصًا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه . وكيل النيابة العامة : جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل الى المحكمة, ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده.

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